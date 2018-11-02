Российский священник окропил дорогу из люка автомобиля

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В Республике Коми открыли новый участок трассы Сыктывкар — Нарьян-Мар и провели обряд его освящения, сообщает издание «Республика 11».

На кадрах видеозаписи видно, как служитель церкви окропляет дорогу на движущейся машине. Сообщается, что в открытом люке автомобиля он проехал около 46 километров.

Новый участок трассы связал город Печору и ее окрестности с республиканским центром Сыктывкаром. Работы по строительству велись два с половиной года.

В сентябре челябинский священник взял у 78-летней местной жительницы 600 тысяч рублей и потратил их на оплату своей ипотеки. Служитель воспринял эти деньги как пожертвование, а женщина думала, что дает ему в долг. Пенсионерка обратилась в полицию, но дело возбуждать не стали из-за отсутствия состава преступления.

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