Учителей отправили мести улицы к приезду Лукашенко

В Витебске работников образования отправили на уборку городских территорий накануне приезда президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает издание «Белорусский партизан».

В субботу, 27 октября, около 50 работников образовательных учреждений убирали административное здание фабрики, которую, как ожидается, посетит глава республики. Педагоги утверждают, что делали это по распоряжению районного отдела образования.

Через несколько дней учителей снова отправили расчищать тот же объект. «Сегодня после обеда сказали подойти к проходной, взять с собой метлы, другой инвентарь для уборки», — рассказали они.

Коммунальные службы также активно благоустраивают территорию возле еще одного предприятия, куда должен заехать президент. Там убирают мусор, подметают территорию, вывозят листву, разравнивают землю, косят траву и кроны деревьев, выкорчевывают сухие насаждения. Сотрудники рассказали, что к предприятию «нагнали» людей со всего города. «А вдруг он захочет тут выйти, на этой дороге? Никто же не знает», — пояснил один из коммунальщиков.

Издание также обращает внимание на то, что городской приют для бездомных животных вывесил объявление, что в нескольких районах будет отлов «котов и собак, в ошейниках и без». Горожан просят 1-3 ноября внимательно следить за своими питомцами: не отпускать собак и кошек на самовыгул.

Летом прошлого года жительница Ижевска пожаловалась на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, что вместе с семьей живет в аварийном доме, который планируют расселять только в 2019 году. Глава государства пообещал, что лично приедет к ней. Городские власти оперативно засыпали ямы возле аварийного дома, а через день после визита Путина в аварийный дом — приняли решение начать расселение жильцов в 2018 году.

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