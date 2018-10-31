Аудиозапись принудительного загона в белорусский комсомол утекла в сеть

Радыё Свабода / YouTube

«Радыё Свабода» (белорусская служба «Радио Свобода») опубликовало аудиозапись разговора в одной из гимназий Минска, в ходе которого учащихся учебного заведения угрозами заставляют вступить в Белорусский республиканский союз молодежи (БРСМ). Власти страны считают его правопреемником советского комсомола.

На аудиозаписи слышно, как подростки отказываются подписывать документы и вступать в организацию. Руководство гимназии, в свою очередь, требует, чтобы они изменили свою позицию и вступили в БРСМ, поскольку администрации гимназии нужна «стопроцентная статистика».

«Сделали, забыли, заткнулись и сидите тихо — никто вас трогать не будет», — сказала одна из педагогов. Также учительский состав воззвал к патриотическим чувствам учащихся, сетуя на «антисоветчину и антибелорусщину». Подростки в ответ настаивают, что в БРСМ вступать не желают.

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Пресс-секретарь Министерства образования Белоруссии Людмила Высоцкая заявила «Радыё Свабода», что ведомство «в шоке» от опубликованной записи: «Вступление в общественные организации — дело добровольное, дети должны сами определиться. Никто никуда никого не загоняет, БРСМ должен своими делами, своими поступками делать так, чтобы дети туда стремились. Я сама в шоке, как можно учительнице такое говорить. Дети сейчас настолько продвинутые — с гаджетами, что нужно каждое слово свое контролировать, фильтровать».

Позже официальное заявление относительно записи появилось на сайте министерства: «Содержание [ролика] вызывает много вопросов. При этом неясны ни происхождение ролика, ни то, имела ли такая ситуация место в действительности или это очередная фейковая постановка. Министерство образования не собирается проводить каких-либо расследований на этот счет, а тем более давать комментарии. Вместе с тем позиция министерства четкая: недопустимо принудительное вступление в члены БРСМ».

Ситуацию прокомментировали и в БРСМ. «Наша принципиальная позиция по поводу вступления в ряды — исключительно по желанию, по зову сердца. А то, что навредить желающих хватает, это знаем не только мы. Если подобные факты будут иметь место, мы будем разбираться. Мы открыты. Поэтому в первую очередь пусть обращаются к нам», — приводит ответ пресс-службы организации Naviny.by.

«Наша Нива» и Tut.by со ссылкой на свои источники сообщают, что запись — не подделка, ситуация действительно была, но в прошлом году.

Белорусский республиканский союз молодежи был создан в 2002 году путем объединения двух крупнейших молодежных организаций республики — Белорусского патриотического союза молодежи и Белорусского союза молодежи. Как отмечается на сайте организации, членом БРСМ может быть любой гражданин Белоруссии, лицо без гражданства, а также иностранные граждане, постоянно проживающие в республике, в возрасте от 14 до 31 года, признающие устав и программные документы организации. В мае 2018 года руководитель организации Дмитрий Воронюк рассказывал Tut.by, что в БРСМ состоит 450 тысяч человек.

29 октября этого года, в день столетия Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи, встречу с активом БРСМ провел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Президент республики указал, что рассчитывает на членов организации в случае возникновения трудной ситуации в стране.

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