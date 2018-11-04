Жители калифорнийского города нашли способ помочь пекарю чаще навещать жену

Жители Сил-Бич (округ Ориндж, штат Калифорния) с самого утра раскупают всю выпечку в местной пекарне, чтобы ее хозяин Джон Чан мог пораньше уйти с работы. Об этом пишет The Orange Country Register.

Дело в том, что супруга Джона Стелла несколько недель назад попала в больницу из-за аневризмы. Об этом узнала постоянная покупательница Доун Кавиола.

«Проходили дни, я не могла перестать об этом думать. У меня появилась идея — если всю выпечку будут раскупать с утра, Чан сможет уходить с работы пораньше и навещать жену», — поделилась местная жительница.

Женщина опубликовала объявление на локальном портале, и многие ее поддержали. Выпечка в пекарне заканчивалась к полудню, и Джон мог уйти с работы на три часа раньше, чем обычно. А в последние выходные он освободился уже в 10 утра.

Местные жители предлагали также собрать деньги для пекаря, но он отказался. «Он сказал, что у него достаточно денег. Он просто хочет больше времени проводить со своей женой», — добавила Кавиола.

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