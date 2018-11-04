«Русский марш» закончился на 56-ом метре

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В Новосибирске шествие «Русский марш» закончилось после того, как его участники преодолели расстояние в 55 метров и возложили цветы к памятнику императору Александру III. Об этом сообщает «НДН.Инфо».

Как отмечается, в этом году традиционное шествие было особенно коротким и малочисленным. Корреспондент «НДН.Инфо» насчитал примерно 15 участников марша, сотрудников полиции на мероприятии было в несколько раз больше. О задержаниях во время марша не сообщается.

«Русский марш» — ежегодная акция, проходящая в Москве и других российских городах в День народного единства. В течение нескольких лет акция считалась главным общественным мероприятием националистов.

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