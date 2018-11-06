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Обвинившая Руслана Шамсуарова в изнасиловании девушка оказалась эскортницей

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Руслан Шамсуаров

Девушка, обвинившая сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова в изнасиловании, оказывает эскорт-услуги, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, об этом узнал сам Шамсуаров после того, как посмотрел фотографии в телефоне девушки, поскольку у них «зарождались отношения». В ответ та стала оправдываться тяжелым материальным положением. Затем Шамсуаров нашел номер матери девушки и сообщил той о деятельности ее дочери.

Фотографии девушки удалось обнаружить на сайте, где предлагаются эскорт-услуги.

Позднее девушка заявила, что Шамсуаров изнасиловал ее. В свою очередь молодой человек отвергает эти обвинения и заявляет, что вступил с ней в интимную связь по обоюдному согласию, и домой к нему она пришла добровольно.

По информации РЕН ТВ, следователи, занимающиеся этим делом, не могут повторно опросить девушку, поскольку после подачи заявления она отказалась давать показания.

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