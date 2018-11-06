Рэпер-наркоман ушел лечиться в лес из-за смерти рэпера-наркомана

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Lil Xan

Рэпер Lil Xan (настоящее имя — Диего Линос) рассказал о том, что смерть коллеги Мака Миллера от передозировки подвигла его на борьбу с наркозависимостью. Слова артиста передает TMZ.

«Я еще не полностью очистился. Xanax бросил, но с других наркотиков еще пытаюсь слезть. Я сейчас в лесу, отстранился от всего мира. Пропал без вести. Даже лучшие друзья не знают, куда я на хрен пропал», — признался Линос во время звонка по FaceTime.

Lil Xan также выразил уверенность, что в смертельной передозировке Мака Миллера виновато злоупотребление фентанилом, найденным в крови рэпера вместе с кокаином и ксанаксом. Жертвами передозировки фентанилом также считаются другой хип-хоп исполнитель Lil Peep и соул-певец Принс.

«В свое время я перестал продавать Xanax, потому что его стали мешать с фентанилом. Это жуть, моих друзей тошнило от этого сочетания, и я испугался и переключился на торговлю травой. Раньше его из Мексики привозили, а сейчас из Китая, наверное. Теперь его уже в кокаин подсыпают. Совсем с ума сошли», — заявил Линос.

В сентябре 21-летний Lil Xan был госпитализирован из-за передозировки чипсами Cheetos с острой приправой. Сценический псевдоним артиста вдохновлен его пристрастием к Xanax.

8 сентября стало известно о смерти хип-хоп-исполнителя Мака Миллера. Он был найден мертвым в своем доме в Сан-Фернандо в Калифорнии с видимыми признаками передозировки наркотиками. Музыканту было 26 лет.

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