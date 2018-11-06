Британия нашла новую фигуру для политических игр против России

Дело полковника Захарченко, обвиняемого во взяточничестве, вышло на международный уровень. Накануне сразу два британских политика заговорили о якобы ценном свидетеле по этому делу — беглом банкире Германе Горбунцове, которому, по их словам, угрожает опасность. Этому, в частности, был посвящен сюжет в передаче «Человек и закон», вышедшей в эфир 4 ноября.

Речь шла о том, что бывший министр по делам Европы в правительстве Тони Блэра Денис Макшейн направил действующему министру по вопросам безопасности и экономических преступлений Бену Уоллесу официальное письмо. В нем бывший министр сообщил, что проживающий в Великобритании гражданин России Горбунцов, которому предстоит давать показания по делу Захарченко в суде, выразил опасения за свою безопасность и попросил защиты.

В конце октября на сайтах сразу двух изданий — лондонского новостного ресурса «EU Today» и влиятельного брюссельского новостного агентства EU Reporter вышли материалы, в которых говорится об этом письме. Позже оказать помощь и предоставить защиту беглому банкиру потребовал расположенный в Ницце фонд помощи людям, оказавшимся в кризисных ситуациях, ADEPI Foundation.

Экспертов и журналистов, следящих за экономическими и политическими процессами в России, удивило не только письмо, но и сама персона, которую решили защитить представители британских властей и за которой еще с 1984 года тянется длинный криминальный след.

Именно тогда Горбунцов был осужден на три года за разбойное нападение. В 90-е он начал заниматься бизнесом и, как пишет «Российская газета», за 15 лет стал соучредителем около 40 различных компаний, занимавшихся охранной деятельностью, строительством, а также недвижимостью и финансами. Тогда же, в 90-е Горбунцов познакомился с банкиром Алексеем Френкелем и начал работать в его банковских структурах. К 2002 году Горбунцов стал одним из топ-менеджеров этой империи, членом совета директоров Интерус-банка — одного из банков сети Френкеля, который создал сеть «отмывочных» банков и считался «королем обнала» в России. В сентябре 2006 года был убит первый зампред Центрального банка РФ Андрей Козлов, который выступил за лишение лицензий большей части банков, принадлежащих Френкелю. В 2007 году Френкель был осужден на 19 лет, а Горбунцов свою причастность к убийству категорически отрицал.

В 2006 году Горбунцов стал владельцем хоккейного клуба «Спартак», директором клуба стал его близкий друг Петр Чувилин, который спустя 10 лет был осужден на четыре года за мошенничество.

В 2010 году Горбунцов стал фигурантом еще одного крупного скандала: из одного из его банков пропало около миллиарда долларов, принадлежавших РЖД (или считались теневыми средствами лиц, якобы близких к тогдашнему руководству РЖД). Как выяснилось позже, большая часть «железнодорожных» денег была выведена за границу через АО «Универсалбанк» в Молдавии. Из-за начавшегося тогда разбирательства юридический владелец обоих банков Горбунцов оставил свои многочисленные активы и бизнес-проекты и бежал сначала в Молдавию, а затем в Британию.

В Молдавии Горбунцов сотрудничал с крупным бизнесменом, лидером демократической партии Владимиром Плахотнюком, самым влиятельным и непопулярным политиком в стране. Молдавские СМИ не раз писали, что он лично контролирует в республике буквально все — от телевидения, судов и силовых структур до правительства и большинства в парламенте. Между ним и Горбунцовым произошел конфликт, в результате которого последний бежал в Лондон, а в Молдавии на него было заведено сразу несколько уголовных дел о хищениях в особо крупных размерах. Также его обвиняли в подготовке покушения на другого молдавского политика, настроенного пророссийски – Ренато Усатого. Молдавская прокуратура требовала от Лондона выдать ей Горбунцова, но получила отказ.

В 2012 году на уже находившегося в Лондоне Горбунцова было совершено покушение, а пойманный позже в Румынии киллер, Виталий Прока заявил, что заказчиком убийства выступал бывший партнер Горбунцова, Плахотнюк. Однако молдавская прокуратура пришла к выводу, что заказчиком был Ренато Усатый, который вынужден был уехать в Москву. Впоследствии Интерпол признал дело политически мотивированным и убрал Усатого из розыска, а Горбунцов и Плахотнюк вновь помирились и при содействии молдавского бизнесмена против Горбунцова были закрыты все дела в Молдавии.

Находясь в Великобритании, Горбунцов через гонконгский офшор «Citadel Media Group Limited» зарегистрировал и запустил оппозиционные «расследовательские» ресурсы — Russiangate.com, crimerussia.com и crimemoldova.com. Эти сайты специализировались на компромате на российских бизнесменов, чиновников, представителей правоохранительных органов.

По мнению экспертов и журналистов, британские спецслужбы решили использовать Горбунцова в своей информационной войне с Россией, поскольку российские граждане, за которыми тянется длинный криминальный след, - подходящие и удобные объекты для манипулирования. Так, в статьях британских изданий отмечается ценность Горбунцова для властей королевства в качестве источника информации, а его защита важна для интересов нацбезопасности Британии. Поэтому, если с Горбунцовым что-либо случится, события будут развиваться по уже известным сценариям – с обвинениями России и очередными санкциями против нее, считают эксперты. В то же время, по их мнению, если беглому банкиру и стоит кого-то опасаться, то либо бывших партнеров в криминальном окружении, либо тех, кто может использовать его как разменную монету в международных политических играх.