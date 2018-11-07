Романтик предложил девушке выйти за него на бегу и разочаровал зрителей

Американец Деннис Гэлвин (Dennis Galvin) сделал предложение своей девушке, пока она бежала свой первый марафон. На видео обратил внимание информационный портал CBS News.

Ролик был снят в Нью-Йорке в воскресенье, 4 ноября. Медсестра Кэйтлин Каррэн (Kaitlyn Curran) была на 26-м километре дистанции, когда ее парень-пожарный перепрыгнул барьер для зрителей и упал перед ней на колено и протянул коробку с кольцом. На тот момент молодые люди встречались уже четыре года. Девушка расплакалась, согласилась, надела кольцо, обняла жениха и побежала дальше.

«Бегуны снижали скорость, чтобы сфотографировать их. Быть рядом с ними было неописуемо здорово», — описала свои чувства двоюродная сестра жениха Кэтлин Фигероа (Kathleen Figueroa), снявшая романтичный момент на телефон. Она призналась, что ее двоюродный брат сильно нервничал, и им пришлось ждать около часа, пока мимо пробежит Каррэн.

Каррэн смогла пробежать всю дистанцию за четыре часа 24 минуты. Она призналась, что не знала о планах возлюбленного. Пара воссоединилась на финише и отправилась праздновать завершение марафона и помолвку вместе с друзьями и семьей. «Оба они были очень счастливы. Мы не можем дождаться свадьбы», — рассказала кузина.

Однако, как пишет издание The Mirror, пользователи сети не оценили романтичный жест пожарного. Пользователи Twitter обвинили жениха в том, что он отвлек девушку от дистанции, испортил ее результат и «украл внимание, которое должно было достаться только ей». «И он даже не забрал висящую у нее на поясе кофту, которая была ей не нужна и мешала! Я бы отдала ему кольцо назад на финише», — категорично написала одна из юзеров.

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