Российская полиция захотела доступ к врачебной тайне

МВД России планирует получить доступ к информации о психически больных гражданах, которая сейчас охраняется врачебной тайной. Об этом пишет газета «Известия» в четверг, 8 ноября.

Глава ведомства Владимир Колокольцев поручил подготовить обращение к депутатам Госдумы с просьбой внести соответствующие поправки в норму о врачебной тайне.

В частности, данные о диагнозах пациентов предлагается рассекречивать, в случае если те представляют опасность для себя и окружающих . При этом у больных и их представителей не собираются спрашивать согласия на разглашение информации.

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«Имеются примеры совершения тяжких и особо тяжких преступлений лицами, состоящими на учете в диспансере, а информация об этом в органы не поступала, в связи с чем и профилактическая работа не проводилась», — отметили в МВД, приведя в пример убийство шестерых детей и беременной жены, совершенное Олегом Беловым в Нижнем Новгороде в 2015 году.

Белов состоял на учете в психдиспансере, но информацию о его болезни скрывали даже от родственников.

По словам зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнеста Валеева, комитет поддерживает инициативу ведомства.

По мнению медиков, разглашение врачебной тайны может привести к тому, что многие больные люди будут избегать врачей, опасаясь проблем с трудоустройством и с окружающими, рассказал изданию член совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при Совете Федерации Евгений Корчаго.

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