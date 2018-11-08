Индиа Мадави оформила кофейные капсулы

Бренд Nespresso представил новую коллекцию кофейных блендов Variations. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 8 ноября.

В коллекцию вошли два бленда с ароматами сладостей — пралине и пирожных макарун, — а также бленд классического черного кофе на базе арабики из Южной и Центральной Америки. Дизайн кофейных капсул и аксессуаров (чашек Origin, форма которых навеяна видом кофейных зерен, и подноса для сервировки) разработала дизайнер Индиа Мадави (среди ее работ, в числе прочего, интерьеры кондитерских специализирующейся на пирожных макарун сети Ladurée в Лос-Анджелесе, Женеве и в токийском районе Аоям).

Фото: Nespresso 1 /7

«Я стремилась раскрыть мир Nespresso, в котором кофе — это невероятное удовольствие, позволяющее парить, словно в облаках, — рассказала Индиа Мадави. — Мы выбрали фантазийный дизайн, интересные формы и цвета, чтобы создать ассоциации с детством. Nespresso всегда обращается к чувствам, от осязания до обоняния и, конечно, вкуса. Я сосредоточилась на еще одном чувстве — зрительном восприятии — и попыталась превратить дизайн в наслаждение для глаз».

Индиа Мадави (India Mahdavi) — дизайнер интерьеров и промышленный дизайнер ирано-египетского происхождения, выпускница парижской Школы изящных искусств и американского университета Cooper Union. На счету Мадави — дизайн ресторанов The Gallery в лондонском комплексе Sketch и Jean François Piège в Париже, одно из помещений шоурума VitraHaus в Германии, бутиков R.E.D. Valentino и Tod's в Лондоне.

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