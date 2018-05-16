Ценителям предложат галапагосский кофе

Компания Nespresso представила в коллекции коллекции Explorations новый лимитированный бленд кофе Galapagos Santa Cruz. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда.

Сырье для нового бленда поставляется с небольших кофейных плантаций на экзотических Галапагосских островах, входящих в состав Эквадора. Из 19 островов архипелага только два подходят для культивирования кофейных ягод, которые произрастают там в уникальной среде (микроклимат, океанские ветры, вулканическая почва). Nespresso выбрала шесть ферм на одном из них — Санта-Крус. Кофе Galapagos Santa Cruz — стопроцентная арабика из собранных вручную и тщательно отобранных зерен, обработанных влажным методом.

Фото: Nespresso 1 /7

Новый бленд обладает сбалансированным и плотным вкусом с легкой горчинкой, напоминающей какао. Его можно приготовить не только как эспрессо или лунго, но и с молоком: в капучино ярче проступают ноты обжарки и нежный аромат бисквита и пралине. Капсулы украшает узор, напоминающий орнамент на традиционной одежде эквадорцев.

Бренд Nespresso производит кофейные капсулы и кофемашины, а также кофейные аксессуары и десерты. Главный офис компании находится в Лозанне, Швейцария. Компания представлена в 64 странах мира. В крупнейших городах мира работает свыше 458 эксклюзивных бутиков Nespresso.

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