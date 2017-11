Иллюстраторы Vogue разрисовали чашки и капсулы Nespresso

Дуэт художников Craig & Karl (Крейг Редман и Карл Мейер) оформил для Nespresso лимитированную сезонную коллекцию Variations Confetto. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру».

В линию Variations Confetto вошли кофейные капсулы на базе бленда южноамериканской и центральноамериканской арабики Nespresso Livanto — кокосово-ванильный Snowball, Orangette с ароматом апельсиновой цедры и Liquorice с оттенком лакрицы — и аксессуары. В аксессуарную линию с принтами по рисункам Craig & Karl вошли чашки, стаканы, прозрачный диспенсер для капсул и аппарат для приготовления капучино Aeroccino 3.

В начале октябре Nespresso представил коллекцию Explorations 2: капсулы блендов Ethiopia Yirgacheffe с нотами бергамота, цитруса и цветов жасмина и Colombia Aguadas с тонами засахаренных яблок и красных ягод.

Дуэт иллюстраторов Craig & Karl (Крейг Редман и Карл Мейер) работает в Нью-Йорке и Лондоне. Персональные выставки проходили в Musée de la Publicité (Париж), Onassis Cultural Centre (Афины), Museum for Contemporary Art (Мексика), Museum of the Moving Image (Нью-Йорк). Работали с компаниями LVMH, Google, Nike, Apple, для изданий Vogue, Vanity Fair, The New York Times и других.

Бренд Nespresso производит кофейные капсулы и аппараты для варки кофе, а также кофейные аксессуары и десерты. Входит в корпорацию Nestle (крупнейший в мире по объему выручки производитель продуктов питания) наряду с такими брендами, как Nescafe, KitKat, Nesquik, Vittel и Maggi.