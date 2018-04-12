Nespresso нальет кофе с собой

Кофейный бренд Nespresso выпустил лимитированные термостаканы Touch Travel Mug, а также представил обновленную версию кофемашины Lattissima Touch. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По информации компании, поклонники Nespresso смогут взять любимый напиток с собой в термостакане, сохраняющем температуру кофе до трех часов. Внутренний клапан обеспечивает полную герметичность Travel Mug, сводя к минимум вероятность того, что жидкость прольется в сумке.

Теперь при совершении покупки в магазине бренда, клиентам будет предложено взять кофе с собой.

Фото: Nespresso

Обновленная версия кофемашины Lattissima Touch с давлением в 19 бар — еще одна новинка Nespresso. Машина позволит приготовить любой напиток одним нажатием кнопки. Эспрессо, капучино, лунго или латте макиато будет готов в течение 30 секунд. Кроме того, появились новые функции: можно выбрать текстуру молочной пены и попробовать молочный латте (Creamy Latte).

Бренд Nespresso производит кофейные капсулы и аппараты для варки кофе, а также кофейные аксессуары и десерты. Главный офис компании находится в Лозанне, Швейцария. Компания представлена в 64 странах мира. В крупнейших городах мира работает свыше 458 эксклюзивных бутиков Nespresso.