Власти Подмосковья заявили о социальной направленности бюджета на 2019 год

В проекте бюджета Подмосковья на 2019 год заложено более 300 миллиардов рублей на здравоохранение, образование и социальную политику, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 8 ноября.

«Сегодня Московская областная дума приняла к рассмотрению проект бюджета Московской области на 2019 и 2020-2021 плановые года», — сказал Брынцалов.

Он подчеркнул, что преимущество отдается социальной сфере. «Общая доля госпрограмм по этим направлениям в проекте бюджета на 2019 год составляет более 50 процентов всех планируемых расходов», — отметил он.

Кроме того, по словам Брынцалова, в бюджете предусмотрены средства на развитие дорожной инфраструктуры, в частности, на эти цели закрадывается более 82 миллиардов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев распоролся увеличить финансирование системы здравоохранения. Он неоднократно заявлял о необходимости повышения уровня медицинской помощи регионе.