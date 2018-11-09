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Реалистично изображающий роды торт вызвал омерзение у пользователей сети

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Британский кондитер по имени Ребекка получила странный заказ на выпечку торта для ребенка. К ней обратилась женщина, которая попросила изготовить десерт, реалистично показывающий рождение ребенка, еще не отмытого от крови, пишет The Mirror.

Кондитера также попросили изобразить на торте процесс испражнения, которым могут сопровождаться роды. Главным требованием заказчицы была реалистичность. Она планировала вручить торт своей рожавшей сестре.

Ребекку озадачила просьба, но она все равно взялась за заказ. Женщина приготовила торт, а для украшения использовала пластиковую игрушечную голову. Для отделки она также употребила шоколад, джем и кондитерскую посыпку. По ее признанию, процесс не занял у нее много времени.

«Такое не каждому придется по вкусу».

«Я бы не была в восторге, если бы подобное приготовили для моего ребенка, но почему-то очень многим понравилась эта идея. Они посчитали, что это весело», — посетовала британка.

В комментариях на Facebook клиентка Ребекки отметила, что ее сестра высоко оценила торт. Впрочем, задумку оценили далеко не все. Пользователи социальных сетей называли торт мерзким. «Вы должны быть по-настоящему больными, чтобы купить такой торт», — написал Кристофер Джонс из Ливерпуля в Twitter.

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