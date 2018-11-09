Украинский пилот совершил вынужденную посадку из-за потасовки на борту

Самолет украинской авиакомпании YanAir совершил вынужденную посадку из-за потасовки во время рейса. Об этом говорится на официальном сайте туроператора Join Up.

Инцидент произошел на борту авиалайнера, следовавшего из Киева в Шарм-эль-Шейх. Сообщается, что между пассажирами завязалась драка, причина которой не уточняется. Пилотам пришлось сесть в Каире.

В соответствии с авиационными нормами экипаж не мог продолжить полет, поскольку его летное время закончилось. Туристов разместили в отеле.

В октябре житель Санкт-Петербурга устроил дебош на борту самолета и вынудил экипаж совершить экстренную посадку в аэропорту Краснодара. 35-летний россиянин кричал матом, грубил и вел себя агрессивно по отношению к бортпроводникам на рейсе Сочи — Москва.

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