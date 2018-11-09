Мужские гениталии разглядели в рекламе мобильной связи

Пользователи сети разглядели в рекламном ролике тарифа Voxi от мобильного оператора Vodafone мужские половые органы.

По сюжету рекламы, на планету падает нечто. Услышав звуки, из леса выбегают человеческие пальцы. Они добегают до долины и замирают при виде логотипа Voxi. Голос на фоне в это время говорит, что пользователям тарифа гарантированы безлимитные сообщения и выход в социальные сети.

По всей видимости, авторы рекламы выбрали пальцы в качестве главных героев, потому что с их помощью пользуются смартфонами. Но не всем зрителям эта идея показалась удачной. «Я не могу быть единственной, кому кажется, что реклама Voxi выглядит как рейв фаллоимитаторов», — пишет в Twitter Хелена Кристи (Helena Christie) из Лондона.

«Пальцы, говорите. Не совсем уверен».

— N I C K 🥚 (@NixtarFazz) 07 ноября 2018, 21:31

Ее поддержали и другие микроблогеры. «Не уверен, что большие пальцы в рекламе Voxi выглядят так же, как и большие пальцы в реальности», — подтвердил ее опасение пользователь с нимок JackieNeill, указывает The Mirror.

«Я уверен, что Vodafone намеревалась сделать динамичную рекламу о больших пальцах при использовании. В конечном итоге все превратилось в поле, полное пенисов», — констатировал Томас Хоббс (Thomas Hobbs).

Пользователь chesterghost предположил, что рекламу стоит трактовать следующим образом: «Дайте пенисам то, что они хотят».

Некоторые пользователи в шутку попросили представителей компании указывать возрастную маркировку на рекламе, чтобы ее могли видеть только совершеннолетние.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!