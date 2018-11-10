Сирийцы устроили массовую свадьбу

В сирийском городе Латакия одновременно поженились 550 пар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организатора праздника.

Торжество состоялось в одном из праздничных залов города. В числе 1100 молодоженов были военные сирийской армии, родственники погибших военных и получившие ранения в ходе сирийской войны.

Акция прошла в шестой раз. В предыдущие разы узами брака себя связали 1494 человека.

В декабре 2017 года в Перу прошла массовая свадьба девушек с деревьями: они поклялись беречь своих зеленых женихов, пока смерть не разлучит их. Акцию устроила экологическая организация «Зеленые сердца», чтобы напомнить жителям страны, что о деревьях нужно заботиться и беречь их.

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