Стали известны данные об активности избирателей в Хакасии

Замглавы избиркома Республики Хакасия Ирина Адмаева рассказала о том, как проходит второй тур выборов в регионе. Об этом в воскресенье, 11 ноября, сообщает РИА Новости.

По словам Адмаевой, явка на 12:00 по местному времени составляет 14,65 процента. «На избирательных участках спокойно. Жалоб, способных повлиять на ход голосования, пока нет», — отметила она.

Также замглавы избиркома подчеркнула, что избирательная активность на это же время в первом туре выборов составляла 12,95 процента.

11 ноября в Хакасии проходит второй тур выборов главы региона. В нем принимает участие единственный кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. Ранее представители других партий от борьбы отказались.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!