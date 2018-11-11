Реставрация советской мозаики в Нижнем Новгороде рассмешила соцсети

Неудачная реставрация советской мозаики на здании спортклуба в Нижнем Новгороде рассмешила пользователей соцсетей. На это обратил внимание Фонд сохранения исторического наследия «Внимание» в Twitter.

«Мозаика с изображением пловца и чайки на брандмауэре бассейна в Нижнем Новгороде не пережила капитальный ремонт здания. Но этим дело не закончилось… Пловца с чайкой решили вернуть!» — поясняется в сообщении организации. К посту прикреплены фотографии.

На двух снимках показана мозаика «до» и «после». Оригинальное изображение с пловцом и чайкой замазали, а сверху нарисовали того же пловца в искаженном виде.

В комментариях принялись шутить над случившемся. Некоторые сравнили реставрацию с «Пушистым Иисусом» в Испании. «Я художник, я так вижу», — посмеялись несколько пользователей. «Это как раз отличие современного человека в России и советского — такая же разница», — отметил один из комментаторов. «Я подозреваю, что ремонт делали мастера из Средней Азии, вот и на рисовали узбекского пловца и в виде бонуса горожанам пририсовали ему женскую сиську. Что вам не нравится?» — предположил другой.

Администратор бассейна спортклуба рассказала, что с вопросом о реставрации нужно обращаться в дирекцию, передает телеканал «360». «Мы тоже страдаем», — призналась она.

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