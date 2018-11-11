Заигрывание диких панд сняли на видео

Ночную жизнь диких панд удалось заснять на видеоловушку, установленную в заповеднике в китайской провинции Ганьсу. Ролик опубликовал телеканал RT.

На кадрах видно, как два животных чешутся о дерево. Отмечается, что они при этом оказывают друг другу знаки внимания. Специалисты отмечают, что наблюдать ухаживания панд — это большая удача.

В октябре власти китайской провинции Сычуань запретили туристам подходить на близкое расстояние к животным, в том числе фотографироваться с пандами, а также кормить их. Речь идет о коммерческой деятельности заповедников и центров, содержащих этих животных.

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