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Астрономы предупредили о приближении мертвой кометы-черепа

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11 ноября к Земле подлетит астероид 2015 TB145, по форме напоминающий череп. Об этом пишет Space.com.

Небесный объект приблизится к планете на расстояние в 38 миллионов километров, что составляет 1/4 астрономической единицы (а.е.) — расстояния от Земли до Солнца.

Прошлый раз астероид пролетал мимо Земли в октябре 2015 года, тогда он приблизился на 480 тысяч километров (0,0032 а.е.). Тогда его можно было наблюдать в мощные бинокли и любительские телескопы.

Астрономы считают 2015 TB145 выродившейся, или «мертвой» кометой, потерявшей большую часть своих летучих веществ и лишившейся хвоста из-за многочисленных подлетов к звезде. Он классифицируется как потенциально опасный объект (из-за своих размеров и близости к Земле). К таким объектам относятся тела, размеры которых больше 100 метров и которые приближаются к планете на расстояние от 7,5 миллиона километров. При этом в ближайшие 100 лет он не представляет опасности для планеты.

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