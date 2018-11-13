В Москве пройдет вечеринка ко Дню мертвых

В клубе «Москва Hall» на территории завода «Арма» пройдет вечеринка Olmeca Fiesta Muerte в честь мексиканского Дня мертвых. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы.

Вечеринка состоится в субботу, 17 ноября. Вход бесплатный, но чтобы попасть в список гостей, нужно зарегистрироваться по ссылке.

В лайн-апе — британский диджей Curbi, электронный дуэт Volac, музыкальный продюсер Mancodex и проект из Уфы ЛАУД.

На вечеринке будет действовать дресс-код: отенки красного, черного и белого, а также любые цветы.

День мертвых — мексиканский праздник, посвященный памяти умерших. В 2003 году праздник был включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

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