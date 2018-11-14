Объяснена любовь россиян к подделкам

В Минпромторге провели исследование, в ходе которого выяснилось, что 42 процента россиян сознательно покупают контрафактную продукцию из-за ее дешевизны. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, чаще всего приобретаются нелегальные товары легкой промышленности (23 процента), продукты (21 процент) и фармацевтические препараты (10 процентов).

«К сожалению, не всегда потребитель понимает, что он приобретает, что ему предлагают, кто это произвел, в каких условиях это произведено, соблюдены ли были требования технических регламентов по безопасности, как минимум — базовые, из чего состоит этот товар, из чего он сделан», — отметил чиновник.

По данным компании BrandMonitor, почти 70 процентов продавцов по всей России торгуют контрафактными товарами. Большинство из них уверены, что их поддельный товар хорошего качества, а некоторые считают, что он даже лучше оригинала.

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