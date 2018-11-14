58-летняя британка ухаживала за лицом резиновыми перчатками и избежала старения

58-летняя журналистка из Великобритании Найджела Лоусон (Nigella Lawson) полировала кожу лица резиновыми перчатками для мытья посуды и сохранила ее молодость. Об этом сообщает The Sun.

Бьюти-эксперт Лаура Скотт (Laura Stott) проверила на себе трюк британки, однако оценила его на пять баллов из десяти: после массажа лица перчатками кожа становится слишком красной.

Помимо этого, Скотт выбрала несколько товаров для дома, которые также можно использовать в уходе за телом, и оценила каждый продукт по десятибалльной шкале.

Первым средством для эксперимента стало подсолнечное или оливковое масло для готовки, оцененное Скотт в два балла. По ее словам, при нанесении на кожу масло помогает лаку на ногтях быстрее подсохнуть, однако руки остаются жирными и неприятно пахнут.

Второе нестандартное бьюти-средство — спичечный коробок (шесть баллов). Эксперт утверждает, что грубое покрытие на его торце способно заменить пилку для ногтей.

Следующим средством оказалась мягкая зубная щетка (три балла): массаж губ с ее помощью отшелушивает сухую кожу, однако эксперт советует использовать трюк осторожно — губы могут огрубеть.

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Последним предметом с максимальной оценкой в десять баллов стала щетка для мытья посуды. Эксперт рекомендует массажировать ей тело, особенно проблемные зоны с целлюлитом, чтобы повысить циркуляцию крови и избавиться от мертвых клеток.

В августе популярная в соцсетях 43-летняя дизайнер Люр Хсу (Lure Hsu) из Тайваня поделилась секретами молодости своего лица и тела. По словам женщины, которой незнакомые люди редко дают больше 20 лет, основная часть проблем может быть решена с помощью постоянного увлажнения кожи.

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