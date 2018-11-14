Губернатор Подмосковья открыл высокотехнологичный птичник

Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл высокотехнологический птичник на птицефабрике «Элинар-Бройлер» в Наро-Фоминске. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе главы региона в среду, 14 ноября.

«Мы открываем новое подразделение птицефермы, здесь создано 100 рабочих мест. (...) Продукция предприятия хорошо известна, качественная, доступная, она находится на прилавках всех торговых сетей. В программу развития сельского хозяйства мы и дальше включили меры по поддержке птицеводства, а также других направлений», — сказал Воробьев.

Новый птичник построен по передовым технологиям, отмечается в сообщении пресс-службы. В нем планируют выращивать 45 тысяч цыплят-бройлеров.

В свою очередь, гендиректор холдинговой компании «Элинар» Игорь Куимов сообщил о планах по дальнейшему развитию предприятия. По его словам, в следующем году планируется увеличение производства продукции на 16 тысяч тонн. Он уточнил, что в этом году предприятие выпустило 67 тысяч тонн мяса птицы.

Всего в регионе работают 10 предприятий в отрасли птицеводства. В прошлом году Московская область заняла 4-е место в Центральном федеральном округе по производству птицы.

Ранее Воробьев отметил высокий потенциал сельского хозяйства. По его словам, российские и зарубежные инвесторы проявляют большой интерес к этой сфере. Он также добавил, что власти оказывают разнообразную помощь подмосковным аграриям.