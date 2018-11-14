Сбившего мать с коляской водителя заподозрили в покушении на убийство

В Екатеринбурге водителя, сбившего трех человек на тротуаре, заподозрили в покушении на убийство. Об этом в среду, 14 ноября, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области.

По данным портала E1, 50-летний водитель Honda CR-V на большой скорости выехал на тротуар и снес мужчину-пешехода, а затем — женщину с коляской, в которой находился двухлетний ребенок. Машина остановилась только после того, как врезалась в столб.

Пострадавшие получили тяжелые травмы. У 36-летнего мужчины диагностировали открытый перелом ноги, у 29-летней женщины — перелом позвоночника, у ребенка — черепно-мозговую травму, мальчик впал в кому.

Водитель заявил журналистам, что перепутал педали, однако следствие придерживается иной версии.

«Действия водителя носили умышленный характер, поскольку никоим образом не были продиктованы сложившейся дорожной обстановкой и не были обусловлены технической неисправностью или недостаточной водительской квалификацией указанного мужчины, имеющего значительный стаж управления автомобилем», — отметили в Следственном комитете.

В рамках следствия будет назначен ряд экспертиз, включая автотехническую и судебно-медицинские, допрошены очевидцы произошедшего. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании 50-летнему мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

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