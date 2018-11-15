Авторы энциклопедии о наркотиках погибли от передозировок

Разработчик крупнейшей в мире онлайн-энциклопедии о наркотиках PsychonautWiki Кенан Сулейман (Kenan Sulayman) вспомнил о первых днях работы на сайте. Его интервью опубликовано в издании Vice.

По данным издания, на сайте PsychonautWiki представлена информация о галлюциногенных веществах и эффектах от их применения. В месяц энциклопедией интересуются около полумиллиона пользователей, четверть из которых приходится на даркнет. Журналисты называют движущей силой проекта 23-летнего инженера-программиста Сулеймана, который живет в Берлине.

Программист рассказал, что изначально был привлечен на сайт в качестве внештатного автора, но потом понял, что тема ему действительно близка, поэтому решил помочь проекту развиваться.

«Я сосредоточился на профессионализации всего этого: я привлек больше добровольцев и помог создать рекомендации для статей. Например, мы никогда не используем слово "наркотики", так как оно имеет негативные коннотации во многих языках. Я привнес много пользы в качестве инженера-программиста, чтобы помочь масштабировать все это», — рассказал Сулейман.

Мужчина также вспомнил, что в первое время был поражен образом жизни некоторых сотрудников энциклопедии, у которых была серьезная наркотическая зависимость.

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«До того, как я присоединился, несколько авторов умерли из-за передозировки, и казалось, что никого это не волновало», — заявил программист, отметив, что эти люди не гнушались любых препаратов. Например, один из работников сайта употреблял кетамин: однажды он напал на старушку и теперь сидит в тюрьме.

Другой сотрудник, по словам Сулеймана, принимал те же наркотики, в результате чего стал параноиком.

«Он начал верить, что все наши посетители были инопланетянами, и поэтому превратил главную страницу в своего рода храм для этих инопланетян. Для меня это был еще один признак того, что организация нуждается в профессионализации», — вспомнил нынешний глава проекта.

Сулейман заявил, что ему потребовалось много терпения, чтобы полностью изменить подход к работе над сайтом. Он взял на себя все технические обязанности и начал вносить небольшие правки, постепенно завоевывая доверие коллег. Мужчина сказал, что временами чувствовал себя терапевтом.

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