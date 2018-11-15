Мать с младенцем выпали из начавшего движение автобуса и попали на видео

Жительница Омска с маленьким ребенком на руках выпала из автобуса после того, как водитель не закрыл двери и начал движение, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

На опубликованной ведомством видеозаписи видно, что женщина выходит из транспорта, и в этот момент автобус трогается с места. В результате пассажирка с малышом падают на проезжую часть.

По информации «Нового Омска», молодая мать отказалась от госпитализации. О полученных ей и младенцем травмах не сообщалось. В Госавтоинспекции изданию сообщили, что пассажиры пострадали из-за «беспечности водителя».

СК и полиция начали проверки. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства и причины случившегося, а также тяжесть вреда здоровью пострадавшим. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

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