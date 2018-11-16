Назван самый дорогой живой художник

Дэвид Хокни стал самым дорогим из ныне живущих художников благодаря продаже картины «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» на аукционе Christie's. Полотно ушло с молотка за рекордные 90,3 миллиона долларов, пишет The Guardian в пятницу, 16 ноября.

Отмечается, что за картину боролись в течение девяти минут два анонимных участника аукциона. Начальная цена полотна составила 80 миллионов долларов. Личность покупателя держится в секрете. По информации источников, им стал британский миллиардер Джо Льюис. В 2018-м бизнесмен занял 12 место в списке самых богатых людей Великобритании, его состояние оценивается в пять миллиардов долларов.

Предыдущий рекорд был установлен Джеффом Кунсом и его скульптурой «Надувная собака (оранжевая)». Она ушла с молотка за 58,4 миллиона в 2013 году.

81-летний Дэвид Хокни — один из самых влиятельных современных британских художников. В Великобритании он признан одним из наиболее значительных мастеров XX века. Работы Хокни есть в собраниях крупнейших мировых музеев по всему миру, в том числе в лондонской Национальной портретной галерее, в Институте искусств в Чикаго, в Национальной галерее Австралии и в Музее современного искусства в Токио.

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