Дюжина собак погналась за оленем и упала со скалы

dailymail.co.uk

В Испании дюжина собак и олень упали со скалы во время охоты. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел в муниципалитете Эрреруэла, провинция Касерес, на западе страны. На кадрах видно, как стая собак загнала оленя на край скалы. В процессе борьбы с добычей несколько псов упали с обрыва. Свидетель происшествия неоднократно кричал охотнику: «Беги, собаки падают», но тот не успел спасти питомцев и не смог добить оленя ножом.

В итоге еще несколько собак и сам олень сорвались со скалы и упали вниз. Неизвестно, удалось ли животным выжить. Представитель Королевской испанской федерации охотников заявил, что собакам оказали помощь на месте профессионалы, а затем псов доставили в ветеринарную лечебницу.

Лидер левой партии Podemos Пабло Иглесиас (Pablo Iglesias) назвал произошедшее жестокостью, а охотников — преступниками, которых необходимо наказать. Партия зоозащитников PACMA потребовала запретить охоту в стране.

Президент Королевской испанской федерации охотников Анхель Лопес Маравер (Angel Lopez Maraver) обвинил критиков в том, что они используют ролик, чтобы выставить любителей охоты преступниками.

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