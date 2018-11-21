Любовница шантажировала Гуфа интимными фото

Бывшая любовница рэпера Алексея Долматова, выступающего под псевдонимом Гуф, шантажировала музыканта интимными снимками. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что на момент романа с хип-хоп-исполнителем, завязавшегося два года назад, девушке было 16 лет. По ее словам, рэпер стал угрожать ей. «Обидел он меня тем, что начал звонить с угрозами. Поэтому я хочу рассказать о наших отношениях, так как беспокоюсь о своей безопасности», — сказала любовница.

По информации портала Starhit, любовница рэпера грозилась рассказать об их отношениях девушке Гуфа, певице Кети Топурии, и предоставить в качестве доказательств фото интимного характера.

Накануне Пятый канал сообщил, что рэпер расстался с Топурией. Причина разрыва не называлась.

В октябре Гуфа избили в московском ночном клубе «Бункер». В результате нападения рэпер получил сотрясение мозга и перелом двух ребер.

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