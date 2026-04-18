14:19, 18 апреля 2026

Россияне массово пожаловались на свои iPhone

Mash: Россияне пожаловались на проблемы с iPhone после обновления iOS
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom  

Россияне начали массово жаловаться на проблемы со своими iPhone. Как сообщает Telegram-канал Mash, это произошло после обновления операционной системы iOS до версии 26.4.1.

«Свежее обновление iOS 26.4.1 превратило сотни [устройств] в "кирпичи". Люди массово обращаются за помощью в ремонтные центры с одними и теми же жалобами», — утверждают авторы.

По словам пострадавших, ночью их смартфоны попытались обновиться, однако установка сбилась. Утром их владельцы нашли свои iPhone «намертво заблокированными». Проблема устраняется перепрошивкой устройства, однако это неминуемо ведет к потере всех данных.

Тем временем в Китае научились ремонтировать разбитые iPhone почти до идеального состояния. Местный блогер выложил видео с работой специалиста, восстанавливающего корпус поврежденного iPhone 17 Pro Max.

