«Локомотив» победил аутсайдера РПЛ

«Локомотив» победил «Оренбург» со счетом 1:0 в матче РПЛ

Московский «Локомотив» одержал победу над «Оренбургом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 70-й минуте гол забил полузащитник Алексей Батраков.

Таким образом, после 25 матчей «Локомотив» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. «Оренбург» является аутсайдером и находится на предпоследнем 15-м месте с 20 очками. Лидирует «Краснодар», в активе которого 53 очка.

В следующем матче «Локомотив» примет петербургский «Зенит», а «Оренбург» — «Пари Нижний Новгород». Обе встречи пройдут 22 апреля.