14:11, 18 апреля 2026

«Локомотив» победил аутсайдера РПЛ

«Локомотив» победил «Оренбург» со счетом 1:0 в матче РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Московский «Локомотив» одержал победу над «Оренбургом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 70-й минуте гол забил полузащитник Алексей Батраков.

Таким образом, после 25 матчей «Локомотив» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. «Оренбург» является аутсайдером и находится на предпоследнем 15-м месте с 20 очками. Лидирует «Краснодар», в активе которого 53 очка.

В следующем матче «Локомотив» примет петербургский «Зенит», а «Оренбург» — «Пари Нижний Новгород». Обе встречи пройдут 22 апреля.

    Последние новости

    Лавров заявил о лопающемся терпении России

    Россияне массово пожаловались на свои iPhone

    В МИД России высказались о возобновлении переговоров по Украине

    «Локомотив» победил аутсайдера РПЛ

    Лавров отказался называть Орбана пророссийским политиком

    Бывший SsangYong предложит россиянам новый трехрядный внедорожник

    Пожизненно осужденный бывший сенатор попросил работу

    Лавров высказался о новом военном блоке Европы с участием Украины

    Буддистского монаха выгнали из монастыря за пристрастие к пиву

    Нардеп рассказал о принудительной депортации украинских мужчин из Европы

    Все новости
