Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:10, 18 апреля 2026Мир

Лавров отказался называть Орбана пророссийским политиком

Алина Черненко

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров отказался называть премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пророссийским политиком. Об этом он заявил на Антальском дипломатическом форуме, его цитирует ТАСС.

По словам спикера, Орбан в ответ на обвинения в пророссийских взглядах не раз подчеркивал, что на самом деле он — провенгерский политик. «Как же вы можете желать, чтобы Виктор Орбан любил нынешний режим, который правит Украиной? И который из Киева, получается, правит всем остальным Евросоюзом, уж точно Еврокомиссией. Обвинять его в том, что он протаскивал пророссийскую повестку, я бы не стал», — заключил Лавров.

Ранее глава МИД предостерег тех, кто называет Россию «бумажным тигром». Он добавил, что в характере у россиян есть такое качество, как терпение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о лопающемся терпении России

    Россияне массово пожаловались на свои iPhone

    В МИД России высказались о возобновлении переговоров по Украине

    «Локомотив» победил аутсайдера РПЛ

    Лавров отказался называть Орбана пророссийским политиком

    Бывший SsangYong предложит россиянам новый трехрядный внедорожник

    Пожизненно осужденный бывший сенатор попросил работу

    Лавров высказался о новом военном блоке Европы с участием Украины

    Буддистского монаха выгнали из монастыря за пристрастие к пиву

    Нардеп рассказал о принудительной депортации украинских мужчин из Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok