Лавров отказался называть Орбана пророссийским политиком

Глава МИД Лавров назвал Орбана провенгерским политиком

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров отказался называть премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пророссийским политиком. Об этом он заявил на Антальском дипломатическом форуме, его цитирует ТАСС.

По словам спикера, Орбан в ответ на обвинения в пророссийских взглядах не раз подчеркивал, что на самом деле он — провенгерский политик. «Как же вы можете желать, чтобы Виктор Орбан любил нынешний режим, который правит Украиной? И который из Киева, получается, правит всем остальным Евросоюзом, уж точно Еврокомиссией. Обвинять его в том, что он протаскивал пророссийскую повестку, я бы не стал», — заключил Лавров.

Ранее глава МИД предостерег тех, кто называет Россию «бумажным тигром». Он добавил, что в характере у россиян есть такое качество, как терпение.