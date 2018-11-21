Россиянин раскритиковал мэра и стоимость бензина и был наказан трижды

Центральный районный суд Читы оштрафовал на 40 тысяч рублей оппозиционера Станислава Захарова за посты в социальных сетях с критикой деятельности главы города и роста цен на бензин. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Вот и все. Виновен по всем трем делам. Хотя чему удивляться — против меня правительство и ФСБ», — резюмировал Захаров. Он добавил, что считает заведение трех административных дел подготовкой к возбуждению уголовного дела по статье о неоднократном нарушении порядка проведения публичного мероприятия (статья 212.1 УК).

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По данным «Медиазоны», причиной возбуждения двух дел стал призыв читинца прийти на согласованный с властями митинг за отставку главы города и против повышения цен на топливо, прошедший в городе 3 ноября. Активиста обвинили в нарушении правил проведения публичного мероприятия организатором (часть 1 статьи 20.2 КоАП).

Третий протокол против Захарова составили за памятку автомобилистам «ВКонтакте», в которой он призывал участников акции не ехать колонной, чтобы мероприятие не сочли автопробегом — ее трактовали как «призыв к незапланированному автопробегу». Его признали виновным в организации мероприятия без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

Ранее двое жителей Магадана были оштрафованы судом на 15 тысяч рублей за критику в WhatsApp главы города Юрия Гришана: они разместили в группах мессенджера «Мэру — отставку» и «Снежные дороги Магадана» некие оскорбительные в адрес чиновника сообщения. Уголовное дело было возбуждено отделом по расследованию особо важных дел. Они в письменной форме принесли извинения Гришану, которые тот принял.

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