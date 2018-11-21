Определен риск умереть во время стихийного бедствия в России

Россию можно отнести к странам с низкой опасностью возникновения природных катаклизмов. Риск гибели от стихийных бедствий здесь небольшой. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный специалистами немецкого общества Bündnis Entwicklung Hilft, передает журнал Der Spiegel. Россия в нем получила 3,42 балла.

Примерно на таком же уровне находятся США, Казахстан, Великобритания, Аргентина и Португалия.

Более безопасными эксперты признали Канаду, большинство стран Европы, Саудовскую Аравию, Египет и Монголию.

Немалый риск умереть от природной катастрофы наблюдается почти во всех африканских странах, Индии, Китае, Индонезии, Камбодже, Папуа — Новой Гвинее, Афганистане, Гватемале, Гайане, Вьетнаме и Японии.

Исследователи проанализировали данные 117 стран. Они рассматривали статистику стихийных бедствий, а также уровень подготовленности к ним местных властей и населения. Специалисты отметили, что риск катастроф приходится прежде всего на государства с низким или средним уровнем дохода. Главным фактором безопасности, согласно их данным, является инфраструктура страны — хорошие дороги, аэропорты, электросети, водоснабжение. Имеет значение и количество больниц, врачей и медсестер.

Ранее были названы самые опасные страны для туристов. На первых строчках оказались Афганистан, Сирию, Ирак, Ливию, Нигер, ЦАР, Венесуэлу, Северную Корею, Сомали, Эритрею, Йемен, Гаити и Буркина-Фасо. Эти государства отмечены ярко-красным цветом на карте. Россию, Китай, Казахстан, Индию и некоторые другие страны Азии и Южной Америки выделили в группу государств с быстро развивающейся переменчивой опасностью.

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