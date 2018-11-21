Трамп пожелал спецрасследования против Клинтон

Президент США Дональд Трамп пытался инициировать судебное преследование двух своих политических оппонентов: бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и экс-главы ФБР Джеймса Коми. Об этом пишет The New York Times.

По данным источников газеты, подобный вопрос глава государства поднимал весной. Он собирался обратиться с соответствующим распоряжением в Министерство юстиции, однако его отговорил бывший в тот момент юрисконсультом Белого дома Дональд Макган.

Он пояснил, что Трамп не имеет полномочий инициировать подобное судебное разбирательство. В то же время, потенциально президент может направить запрос о проведении расследований, однако из-за этого его могут обвинить в злоупотреблении властью.

В этой связи Макган поручил адвокатам Белого дома предупредить главу государства, что он может столкнуться с различными последствиями, в том числе импичментом, за подобные действия. Прочитал ли Трамп записку юристов, не уточняется.

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Источники газеты указали, что президент впоследствии продолжил поднимать тему расследований в отношении Клинтон и Коми в частных беседах. Трамп интересовался возможностью назначения второго спецпрокурора для дел против них. Он также высказывал разочарование в новом директоре ФБР: Кристофер Рэй якобы оказался неспособен более настойчиво расследовать действия Клинтон.

Что именно президент США хотел приказать расследовать, не уточняется. Ранее он без каких-либо доказательств обвинял Коми в незаконном хранении секретной информации. Отмечается также, что адвокаты главы государства в частном порядке обращались в Минюст, с просьбой провести расследование в отношении Коми, в том числе за его роль в расследовании инцидента с электронной почтой Клинтон.

Скандал разразился в марте 2015 года. Во время пребывания на посту главы Госдепартамента Клинтон нарушала установленный порядок, предписывающий вести переписку через специальную правительственную электронную систему с дополнительной защитой. Вместо этого политик использовала личный ящик, находившийся на принадлежавшем ей сервере.

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