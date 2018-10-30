Хиллари Клинтон снова захотела в Белый дом

Кандидат на пост президента США в 2016 году от Демократической партии Хиллари Клинтон допустила, что будет участвовать в избирательной кампании 2020 года. Об этом она рассказала в интервью изданию Recode.

Отвечая на прямой вопрос о выставлении своей кандидатуры, Клинтон поначалу отвергла такую возможность, однако после небольшой паузы рассказала, что все-таки «хотела бы стать президентом». При этом она отметила, что первостепенной задачей видит победу демократов на промежуточных выборах 6 ноября. «Я намерена сделать все, что в моих силах, для того чтобы представитель Демократической партии оказался в Белом доме», — сказала она.

В сентябре 2017 года Клинтон заявила, что не собирается более выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства. Она рассказала, что спустя год после выборов ей по-прежнему больно, проигрыш причиняет ей страдания. В 2016 году Клинтон считалась безусловным фаворитом президентской гонки, однако в итоге победу одержал республиканец Дональд Трамп. Кандидат от демократов заявила, что проиграла выборы из-за «российского вмешательства», а также из-за бывшего главы государства Барака Обамы, проводившего непопулярную экономическую политику.

Промежуточные выборы в Конгресс пройдут 6 ноября. На них будут переизбраны 35 из 100 сенаторов и все 435 членов палаты представителей.

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