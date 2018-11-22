Страдающий от жажды пассажир получил стакан льда вместо воды и опозорился

Пассажир сингапурской авиалинии Scoot получил стакан льда на просьбу принести ему питьевой воды, пожаловался в интернете и опозорился. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на борту самолета, который готовился к взлету из Сингапура в японскую Осаку. Страдающий от жажды Джин Гох (Gene Goh) попросил у экипажа стакан негазированной воды, однако бортпроводник предложил ему приобрести бутылку за деньги. Гох признался, что не в состоянии купить воду, после чего ему принесли стакан со льдом.

Пассажир возмутился произошедшим и пожаловался на авиакомпанию в Facebook. «Мне принесли стакан льда и сказали подождать, пока лед растает. Все, о чем я просил, — это стакан питьевой воды, пусть даже из-под крана», — написал он.

Однако пользователи соцсети ополчились на путешественника.

«Всего пару долларов за бутылку минералки. Не говори мне, что тебе это не по карману… перестань прибедняться… Члены экипажа — молодцы! Правильно все сделали!» — бесились одни. «Скажи спасибо, что тебе принесли стакан льда… и это бесплатно! Будь благодарен», — негодовали другие. «Они надеялись, что ты наполнишь стакан со льдом водой из туалета», — издевались третьи.

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Авиакомпания прокомментировала случай, отметив, что подача бесплатных напитков на борту самолета пока не входит в стоимость билетов.

Ранее в ноябре бортпроводник нарисовал иллюминатор и принес его недовольному своим местом пассажиру. Сотрудник авиакомпании проходил во время рейса между рядами пассажиров и предлагал им напитки. Турист, занимавший кресло возле стены без иллюминатора, потребовал принести ему окно.

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