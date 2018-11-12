Каприз пассажира удовлетворили остроумным рисунком

Бортпроводник нарисовал иллюминатор и принес его недовольному своим местом пассажиру. Один из очевидцев сделал фотографию произошедшего и поделился ею в Twitter.

Сотрудник неизвестной авиакомпании проходил во время рейса между рядами сидящих пассажиров и предлагал им напитки. «Я хочу, чтобы мне принесли окно», — съязвил турист, занимавший кресло возле стены без иллюминатора.

Несколько минут спустя бортпроводник принес путешественнику собственный рисунок и приклеил его на стену. На листе бумаги на скорую руку было изображено окно самолета с видом на море и облака.

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