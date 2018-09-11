Летевший на Ибицу пассажир поделился белым порошком с бортпроводником

В интернет попали кадры, на которых видно, как трое мужчин рассыпали на столике белый порошок и предложили бортпроводнику его употребить. Ролик опубликован британским изданием Daily Mail.

Инцидент произошел на борту авиакомпании Ryanair, следовавшем на Ибицу. Когда бортпроводник принес пассажирам напитки и сдачу, один из мужчин предложил порошок сотруднику авиакомпании, на что тот просто ответил: «Нет, спасибо».

Издание не сообщает, какое именно это было вещество. Также неизвестно, употребили ли его пассажиры. Представители лоукостера Ryanair отказались комментировать ситуацию.

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10 сентября житель Великобритании, летевший на Ибицу из английского города Манчестер, умер от передозировки кокаином прямо на борту самолета авиакомпании Jet2. По словам очевидцев, мужчина вел себя очень странно весь полет, а после того, как он выпил водки после употребления наркотика, его начало трясти в кресле.

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