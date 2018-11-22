Половине российских заправок предрекли закрытие

В Независимом топливном союзе (НТС) заявили, что более чем половина всех работающих в России автозаправок (АЗС) может закрыться, а цены на бензин продолжат расти, передает Autonews.ru.

По словам представителей НТС, причина — повышение оптовых цен на топливо в условиях «замороженных» розничных цен, а также возможный в дальнейшем рост акцизов.

В НТС подчеркивают, что независимые игроки не могут купить топливо на бирже, потому что нефтяные компании фактически покупают его сами у себя по завышенным ценам и продают на своих заправках. В то же время оптовые продавцы ограничивают объемы продаж для независимых АЗС.

Материалы по теме Нерусская рулетка Америка расшатала нефтяной рынок. Чем ответит Россия?

Вместе с тем глава аналитического центра НТС Григорий Баженов заявил, что независимым АЗС необходимо устанавливать наценку на бензин не менее трех рублей на литр, в противном случае они будут работать себе в убыток. «Дайте только нормальную маржинальность, которая будет больше трех рублей на литр, которая позволит и зарабатывать, и отправлять средства на реинвестиции, покрывать издержки амортизации и, конечно, вкладываться в развитие», — сказал он.

В конце октября российские власти договорились с крупнейшими производителями нефтепродуктов о заморозке цен на бензин, исходя из тогдашних мировых цен на нефть. Однако с тех пор мировые цены на нефть резко просели, а продажа бензина на внутреннем рынке стала выгоднее для нефтяников, чем поставка топлива на экспорт. Пересматривать соглашение с нефтяниками власти пока не готовы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!