Прыгнувший на фанатку Скриллекс заплатит 1,6 миллиона долларов

Суд обязал американского диджея Скриллекса выплатить около 1,6 миллиона долларов фанатке Дженнифер Фрэйсл, которая пострадала на его концерте. Об этом сообщает портал TMZ.

Поклонница подала в суд иск против музыканта и потребовала компенсацию в размере 4,5 миллиона долларов. Она заявила, что пострадала на его концерте, когда он выполнял трюк. Диджей прыгнул в толпу и приземлился на нее. Суд постановил, что Скриллекс на 35 процентов ответственен за произошедшее и, таким образом, обязан выплатить более полутора миллиона долларов.

tmz.com

Исполнитель заявил, что недоволен решением суда, но добавил: «Самое главное для меня, чтобы фанаты чувствовали себя в безопасности на концертах. Я хочу, чтобы они веселились и наслаждались музыкой».

Адвокат музыканта Барри Томсон отрицает физический контакт своего подзащитного и Фрэйсл. Также Томсон отметил: «Количество путешествий, совершенных пострадавшей после происшествия, едва ли говорит о ее физическом и ментальном недуге». Адвокат Скриллекса намерен подать апелляцию.

Инцидент произошел в феврале 2014 года в Лос-Анджелесе.

Диджей — обладатель восьми премий «Грэмми». В 2017 году он вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых диджеев по версии журнала Forbes.

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