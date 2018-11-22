Безработный упомянул имя Кардашьян в резюме и добился успеха

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Крис Самлин

Американец Крис Самлин (Chris Sumlin) написал в резюме, что звезда реалити Ким Кардашьян однажды сделала репост его записи в Twitter. Деталь принесла молодому человеку успех, сообщает The BuzzFeed.

В графе «Достижения» Самлин отметил, что сотрудничал с популярными компаниями Fox и BET. Также он написал книгу, которую можно приобрести в магазинах Amazon и iBooks. Однако на этом резюме не закончилось.

«Ретвит от Ким Кардашьян за впечатляющую работу в аспирантуре» — указал мужчина в конце списка. В качестве доказательства он опубликовал скриншот анкеты на своей странице в Twitter. Там же он написал, что благодаря фамилии телезвезды ему назначили три собеседования меньше, чем за неделю.

Вскоре сообщение Самлина увидела и сама героиня его резюме. Кардашьян еще раз ретвитнула пост соискателя и пожелала ему удачи.

Такое событие не осталось незамеченным. Мужчина тут же обновил анкету, добавив в «Достижения» новое сообщение от телезвезды.

«Теперь меня точно должны нанять», — заявил Самлин.

Ранее в сети посмеялись над родителями, которые составили идеальное резюме для пятилетнего ребенка. В анкете они отметили, что мальчик читает по 500 книг на английском языке в год, а также любит проводить лабораторные исследования и вести дневник.

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