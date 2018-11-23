Борьбу с глобальным потеплением признали экономически невыгодной

Ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что технология впрыскивания аэрозолей в атмосферу Земли для борьбы с глобальным потепление принципиально возможна, но с нынешним уровнем развития техники является слишком дорогостоящей. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали различные методы доставки сульфатных аэрозолей в нижнюю часть стратосферы (на высоту около 20 километров) в рамках крупномасштабного геоинженерного проекта, нацеленного на смягчение последствий от антропогенного воздействия на климат планеты. Согласно гипотетическому сценарию, рассматриваемому учеными, такой проект будет запущен через 15 лет.

По мнению специалистов, впрыскивание аэрозолей в атмосферу возможно только при использовании специально разработанных для этого летательных аппаратов, и ни одно из существующих воздушных судов не обладает для этого экономически выгодным сочетанием полезной нагрузки и высоты полета. Создание подходящего планера будет стоить более двух миллиардов долларов, а модификация существующих двигателей — дополнительные 350 миллионов долларов.

Для борьбы с глобальным потеплением сейчас широко обсуждается различные способы геоинженерии. Распыление в небе смеси сульфатов с водой способствует отражению и рассеиванию солнечного света (что имитирует вызванное извержениями вулканов похолодание). Однако при попадании сульфатов в атмосферу образуется серная кислота, которая повреждает озоновый слой. Кроме того, сульфаты поглощают свет на определенных частотах, из-за чего нагревается нижняя часть стратосферы — это в свою очередь непредсказуемым образом повлияет на климат.

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