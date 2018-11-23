Мумию тайного брата нашли в доме мертвой матери

В английском городе Норталлертон, графство Норт-Йоркшир, среди вещей умершей женщины обнаружили коробку с мертвым младенцем. Об этом сообщает издание The Independent.

Находку обнаружили ее дети, разбиравшиеся в доме после смерти матери. В коробке, лежавшей в шкафу под лестницей, оказался сверток с мумифицированными останками новорожденного мальчика.

Полиция несколько месяцев пыталась установить обстоятельства его смерти. Специалисты полагают, что ребенок был доношенным, они не нашли следов травм, однако затрудняются ответить, погиб ли он после рождения или родился уже мертвым. Ткань, в которую было завернуто тело, изготовили в конце 1950-х или начале 1960-х годов. Рядом лежали письма, датированные августом 1968-го.

Анализ ДНК подтвердил, что матерью ребенка была покойная, а отцом — ее бывший супруг, за которого она вышла замуж в 1968 году. Мужчина утверждает, что ничего не знал ни о мертвом мальчике, ни даже о беременности жены. Их дети также не знали о погибшем старшем брате.

Коронер Джон Броэдбридж (John Broadbridge) заявил, что это самый печальный случай в его 25-летней карьере. «Трагично, чрезвычайно трагично и ужасающе печально, что вашей матери пришлось хранить такой секрет», — сказал он, обращаясь к детям умершей женщины.

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