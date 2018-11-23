Российская школьница наняла адвоката для защиты от произвола родителей

На Урале 15-летняя школьница наняла адвоката, чтобы оспорить решение родителей забрать ее из специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета и отвезти домой в Магнитогорск, передает РИА Новости.

В сентябре девушка приехала в Екатеринбург из Магнитогорска, чтобы учиться в специализированном учебно-научном центре Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ). Родители сначала были согласны, но 21 ноября приехали за ней после занятий и силой увезли в полицию, а оттуда — в родной город.

«Здесь нужно очень внимательно расставлять акценты, — рассказал агентству детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков. — Сейчас в СМИ акценты ставятся на том, что нарушается право на образование, но оно, если честно, не нарушается. Формат его определяют все-таки родители — и в законе об образовании, и в других сопутствующих документах».

В данной ситуации Морокова больше заботит вопрос обеспечения безопасности ребенка. Отмечается, что в настоящее время школьница находится в Магнитогорске.

Интересы подростка представляет екатеринбургский адвокат Максим Шестопалов, пишет портал E1.ru. «До 9-го класса девочка обязана учиться там, где сказали родители, а с 10-го класса она имеет право сама выбирать учебное заведение. Она выбрала СУНЦ и сама поступила туда по результатам экзаменов», — рассказал он изданию.

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