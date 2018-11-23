В Москве покажут фотоисторию одного из самых необычных поселений в России

«Лента.ру» совместно с кинотеатром «Пионер» откроет выставку «Светлана» документального фотографа и социолога Марии Гельман.

Открытие выставки состоится в «Пионере» 30 ноября. Экспозиция продлится до конца года. Вход на выставку свободный.

«Светлана» — фотопроект, посвященный одному из самых необычных поселений в России. В поселении всего четыре дома, где совместно с волонтерами и воспитателями свободно живут люди с ментальными особенностями.

Территория поселения — 40 гектаров земли, которые включают в себя собственное приусадебное хозяйство. При этом нет заборов и санитаров.

Мария Гельман — документальный фотограф и социолог из Санкт-Петербурга. Она стала лауреатом многих конкурсов, таких как Leica Oskar Barnack Award Newcomer 2018, Istanbul Photo Awards, международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

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